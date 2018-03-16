Москва и Токио согласовывают сроки встречи в формате "2+2"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва и Токио согласовывают сроки проведения встречи министров обороны и иностранных дел в формате "2+2", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в преддверии своего визита во Вьетнам и Японию.

"Мы ценим, что именно Япония стала инициатором возобновления деятельности этого формата ("2+2" — ред.). Год назад мы с Сергеем Шойгу были в Токио. Сейчас мы согласовываем сроки ответного визита наших японских коллег – министров иностранных дел и обороны", — сказал Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.

По его словам, Россия довольна тем, что период, когда формат "2+2" "был поставлен на паузу по известным причинам, которые не имеют никакого отношения к российско-японским связям, позади".

Как указал Лавров, он рассчитывает, что и другие страны, с которыми Россия создала такой формат, поступят таким же образом. "Прежде всего, это европейские страны – у них тоже возобновился интерес к тому, чтобы начать работать в таком формате. Они понимают, что замораживать каналы сотрудничества по меньшей мере недальновидно, контрпродуктивно, во вред тому, кто этим занимается", — добавил он.

Министр посетит Вьетнам и Японию 19-22 марта.