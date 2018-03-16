Посол России оценил важность давления Москвы в продвижении "дела Скрипаля"

ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Давление со стороны России позволило перевести тему об отравлении работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в правовое русло, это очень хороший результат, считает посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

"Все эти дни посольство оказывало очень серьезное давление не британские власти с тем, чтобы они отказались от ультиматумов в отношении России. Все помнят, что нам был дан ультиматум в 24 часа для ответа, и мы смогли перенести все проблемы, которые волнуют англичан, в практическую и правовую плоскость", — сказал Яковенко российским журналистам.

Он напомнил, что британский премьер выступила с обвинениями в адрес России 12 марта, 14 марта объявила соответствующие меры, а 15 марта была вынуждена написать письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и попросить провести независимое расследование или независимое подтверждение тех выводов, которые были сделаны британской стороной в отношении ядовитого вещества, определенного по британской классификации как А234.

"Я считаю этот момент очень важным, потому что мы теперь сможем получить от этой международной организации результаты их оценок, потому что британцы, к сожалению, отказываются вести с нами двусторонний диалог, отвечать на наши вопросы. Я думаю, это потому, что вопросы с нашей стороны могут быть очень болезненными, профессиональными, и это может так или иначе сказаться на той аргументации и стене молчания, которую они выстроили вокруг этого расследования. Поэтому с моей точки зрения это очень важный шаг, мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами", — пояснил Яковенко.

"Мы будем давить на Британию, и я вас уверяю, что из этого правового поля мы уже британскую сторону не выпустим… Теперь, переведя эту тему в международно-правовое поле, мы будем общаться с англичанами уже непосредственно в организации, которая профессионально занимается этими темами. Это очень хороший результат нашего давления на британское правительство", — заключил посол.