Аксенов назвал сохранение мира главным достижением "Крымской весны"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Главным достижением событий "Крымской весны", по итогам которой произошло воссоединение полуострова с Россией, стало сохранение мира и уважения, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Крымчане в пятницу отмечают четвертую годовщину со дня общекрымского референдума, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

"Самое главное, что мы сохранили мир, уважение друг к другу и, в первую очередь, к крымчанам разных национальностей, которые здесь живут. И вообще, в принципе, что не было крови во всем этом процессе. Все остальное, поверьте, можно построить, сделать, отремонтировать", — сказал Аксенов журналистам.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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