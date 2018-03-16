Поклонская о "возврате" Крыма: скорее Украина вернется в Россию

ЯЛТА, 16 мар – РИА Новости. Возвращение Крыма обратно в состав Украины невозможно, заявила депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская.

Жители Крыма в пятницу, 16 марта, празднуют четвертую годовщину референдума, по итогам которого произошло воссоединение полуострова с Россией.

"Украина скорее вернется в Россию. Возращение Крыма просто невозможно", — заявила Поклонская журналистам.

По ее словам, возрождение Украины возможно только вместе с Россией.

"Украина – это братская страна по отношению к России, и по-другому быть не может. Украина с ее традициями, культурой, языком не нужна никаким западным партнерам. Плевать они хотели на украинские заботы, на украинские традиции, на язык. А мы нет. Мы один народ, поэтому и развиваться должны вместе и процветать будем вместе на зло врагам", — сказала депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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