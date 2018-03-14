Песков рассказал о планах Путина на 19 марта

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Понедельник, 19 марта у президента РФ Владимира Путина будет обычным рабочим днем, планы будут анонсированы позже, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, у президента есть рабочие планы на 19 марта, я их пока не буду анонсировать. Это будет обычный рабочий день", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у Путина рабочие планы на этот день.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

В 2012 году, на следующий день после выборов, когда ЦИК, основываясь на предварительных данных, объявил о победе Путина на выборах в первом туре, он встретился с другими кандидатами — Владимиром Жириновским, Сергеем Мироновым и Михаилом Прохоровым. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече не присутствовал.