МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вряд ли стоит опасаться ухудшения двухсторонних отношений из-за назначения Майка Помпео госсекретарем США.

Накануне Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы Госдепа Джон Салливан.

"Понимаете, вряд ли можно упасть ниже пола. Поэтому в этом плане опасаться дальнейшего ухудшения вряд ли приходится, но в любом случае, конечно, остается надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимных отношениях. Эта надежда остается всегда", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле опасения, что после назначения "ястребиного" Помпео отношения между Москвой и Вашингтоном могут еще более осложниться.

На финансовых рынках термин "ястребиная политика" означает жесткость, ее противоположностью является "голубиная политика".