Посол во Франции: отношения Москвы и Парижа переживают период Ренессанса

ПАРИЖ, 14 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Отношения между Россией и Францией переживают период Ренессанса, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в интервью РИА Новости.

"Российско-французские отношения сейчас переживают период определенного Ренессанса. Важный политический импульс был дан на встрече Владимира Владимировича Путина с президентом Эммануэлем Макроном 29 мая 2017 года в Версале. Как вы знаете, встреча прошла успешно, что помогло нам с обеих сторон нарастить политические контакты", — сказал Мешков.

Он добавил, что взаимодействие между парламентами России и Франции также развивается динамично.

"Крайне важно было для бизнеса услышать, что есть такой настрой и в Москве, и в Париже на развитие двусторонних отношений. И бизнес это услышал, поэтому неслучайно в декабре прошлого года весьма продуктивным было заседание СЕФИК (Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам — ред.) – это наша малая межправкомиссия, возглавляемая министрами экономики", — отметил посол.

По его словам, "бизнес сейчас активно готовится к предстоящему визиту Эммануэля Макрона в Россию".

"Вы знаете, что за этот год был запущен и российско-французский форум гражданских обществ "Трианонский диалог". Так что перспективы есть. Главное – эти перспективы правильно использовать", — заключил дипломат.

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