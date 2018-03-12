Путин впервые ответил на вопрос об отравлении Скрипаля

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Владимир Путин посоветовал британцам самим разобраться с отравлением экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

Таким образом во время осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна президент ответил на вопрос журналиста ВВС о том, не несет ли Москва ответственность за случившееся. "Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что приехал в регион заниматься вопросами сельского хозяйства.

В начале прошлой недели Скрипаля и его дочь госпитализировали в Великобритании с отравлением. Сейчас они в коме. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва считает пропагандой заявления о причастности России к отравлению Скрипаля и будет готова содействовать в расследовании отравления, если поступит такое предложение.

Экс-полковник ГРУ получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда Москве передали десять человек.