Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, который заявил, что его пресс-секретарь иногда несет "пургу".

"Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная", — отметил Песков.

По его словам, работа с президентом всегда сопровождается замечаниями. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в выступлениях озвучивает позицию Кремля, а своего частного мнения никогда не высказывает.

О работе администрации

В интервью телеканалу NBC Путин рассказал, что не может контролировать все заявления сотрудников администрации президента.

Таким образом президент отреагировал на просьбу журналистки прокомментировать слова спецпредставителя президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрея Крутских о том, что страна находится "на пороге того момента", когда Россия будет "на равных говорить с американцами в информационном пространстве".

"У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает, кто ему это поручил?", — заявил Путин.

О преемнике

Кроме того, в интервью американскому телеканалу Путин ответил на вопрос о возможном преемнике. Президент рассказал, что задумался об этом еще в 2000 году, но подчеркнул, что его предпочтения не имеют значения.

"Все равно, симпатизирую я кому-то или, наоборот, мне кто-то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации", — сказал президент.

Комментируя опасения по поводу того, что после смены власти сделанное в последние годы будет разрушено, Путин отметил, что так называемые американские эксперты выдают желаемое за действительное.

Об антироссийских санкциях

Президент также затронул тему антироссийских санкций. По его словам, меры, которые Вашингтон предпринимает против Москвы, не связаны с "мифическим вмешательством" в выборы американского президента, а продиктованы исключительно стремлением помешать развитию России.

Президент отметил, что политика сдерживания носит циклический характер и ведется на протяжении десятков лет. По мнению российского лидера, она вредит не только отношениям двух стран, но и американскому бизнесу, потому что в России освобождается место для конкурентов предпринимателей из США.

При этом Путин подчеркнул, что развитие России невозможно сдержать ни в какой сфере и отметил, что Россия призывает не к конфронтации, а к сотрудничеству.