Володин предложил создать рабочие группы для реализации послания президента

ТВЕРЬ, 12 мар – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочие группы при законодательных собраниях регионов для реализации послания президента РФ Владимира Путина.

В понедельник Володин принял участие в форуме представителей муниципальных образований Тверской области. В рамках мероприятия более трех тысяч депутатов городских и сельских поселений обсудили задачи и проблемы в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также вопросы реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

"Хотелось бы сегодня попросить, чтобы в рамках регионального законодательного собрания была создана рабочая группа, с которой мы могли бы, общаясь, обсуждать конкретные вопросы законодательного обеспечения послания", — сказал Володин, обращаясь к депутатам заксобрания Тверской области.

Володин пояснил, что обратная связь, поможет повысить качество принимаемых законов.

"Вообще было бы правильно в каждом региональном законодательном собрании создать такие рабочие группы", — сказал спикер ГД журналистам после выступления.

Политик отметил что, необходимо выслушать мнение экспертов, а также депутатов муниципального и регионального уровней, представителей различных социальных сфер, деловых сообществ.

"При реализации послания у нас, возможно, будут законопроекты совместного ведения. Было бы правильно сейчас, не дожидаясь обсуждения их Госдумой, подумать на уровне заксобраний и подготовиться к принятию законов", — пояснил Володин.

Оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, президент РФ Владимир Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.