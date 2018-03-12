МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что критика со стороны главы государства является частью рабочего процесса, поскольку Владимир Путин — очень требовательный начальник.

"Мы неоднократно рассказывали, что президент — очень требовательный человек, требовательный начальник. Соответственно, это абсолютно нормальный рабочий процесс. Критика бывает иногда более напряженная, иногда менее напряженная", — сказал Песков журналистам.

По его словам, президент часто делает подчиненным замечания. Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что в своих выступлениях озвучивает только позицию Кремля, свое частное мнение он никогда не высказывает.

Ранее Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, которых около двух тысяч. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает, кто ему это поручил?" — сказал тогда президент.