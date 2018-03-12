Липецкие власти отвергли обвинения в давлении на активистов ЛДПР

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Заявление кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского о давлении на активистов ЛДПР со стороны губернатора Липецкой области Олега Королева является неправдой, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы администрации региона Александр Царик.

Жириновский в ходе дебатов на Первом канале заявил, что губернатор Липецкой области и главы других регионов давят на активистов ЛДПР и грозят им увольнением с работы. Кандидат в президенты призвал своих сторонников не обращать внимания на такие действия властей и активизироваться в преддверии выборов.

"К сожалению, не все, что Владимир Вольфович говорит, правда или истина. Поэтому в данном случае это и не правда, и не истина", — сказал Царик.

"Я по долгу своей службы каждый день слышу, что говорит губернатор. Даже близко такого разговора, о притеснении ЛДПР, не было", — подчеркнул собеседник.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").