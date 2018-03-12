Прощения будут просить сами украинские власти, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчане не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину, в отличие от украинских властей, которые стремятся навредить полуострову любым путем, заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.
"Крымчане сами разберутся и будут работать во благо Крыма. То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать. У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады", — сказал РИА Новости Фикс.
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