Прощения будут просить сами украинские власти, заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчане не должны просить ни у кого прощения за возращение на историческую родину, в отличие от украинских властей, которые стремятся навредить полуострову любым путем, заявил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, написал на своей странице в Facebook , что подготовил законопроект "О прощении", вводящий для жителей Крыма и Донбасса процедуру подачи заявлений о признании своей вины, раскаянии и извинении за совершенные "преступления" на "оккупированных" территориях. Сенченко предлагает ограничивать "раскаявшихся" в гражданских правах, в частности, запрещать им работать в органах власти Украины и участвовать в выборах. Заявления должны будут рассматривать украинские суды.

"Крымчане сами разберутся и будут работать во благо Крыма. То, что во времена Украины не успели развалить, мы будем созидать и поднимать. У кого просить прощения? Придет время, когда они будут просить прощения перед крымчанами за все, что натворили в Крыму. Мы помним, как Сенченко устроил водную блокаду Крыма, помним энергетическую и транспортную блокады", — сказал РИА Новости Фикс.

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