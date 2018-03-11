Путин рассказал о "таблетках" с источниками силы и о любви

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем понимании любви и о "таблетках", откуда он черпает силу.

"Две — это уверенность в правильности того, что ты делаешь и готовность посвятить этому свою жизнь", — сказал президент в фильме "Путин", размещенном в соцсетях, на просьбу прокомментировать слова бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони о том, что у него и у российского лидера есть "таблетки" с источниками силы.

На вопрос о том, как президент понимает понятие любви, Путин ответил: "это доброе, прежде всего доброе отношение к людям, ощущение того, что каждый из нас является частью другого".