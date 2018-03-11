Путин рассказал об обстреле своего вертолета в Чечне в 2000 году

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, как его вертолет попал под обстрел в Чечне в 2000 году. Об этом инциденте глава государства вспомнил в фильме Андрея Кондрашова, который выложили в соцсетях.

В то время Путин был исполняющим обязанности президента и приехал в Чечню в новогоднюю ночь, чтобы поздравить военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск и вручить награды.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые увидел Путина в Моздоке.

"Потом увидел, когда он прилетел на Новый год в Гудермес поздравить военных. Это страшные дни были для нас, для республики. Вертолет не мог сесть", — сказал он.

Кондрашов напомнил, что было объявлено о непогоде, мешавшей спецборту сесть в Гудермесе, однако настоящей причиной был обстрел.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", — сказал Путин.

Глава Роснефти Игорь Сечин, который тогда занимал должность замруководителя администрации президента, рассказал, что Путин приказал тут же подготовить резервный вариант прохода на машинах, однако дороги были заминированы.

"На обратной дороге сработал фугас", — сказал Сечин.

Кондрашов добавил, что "по счастливой случайности никто не пострадал".