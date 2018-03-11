Шредер считает, что самое сложное в политике - быть президентом России

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что никогда бы не хотел быть президентом России, потому что это — "самое сложное, что можно представить в политике".

"Я всегда говорил, что есть две должности, которые я бы никогда не хотел занимать. Одна – это место папы Римского, а другая – место президента России. Необходимость держать воедино эту огромную страну – определённо самое сложное, что можно представить в политике", — сказал Шредер в фильме "Путин", который выложен в соцсетях.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер сказал, что без сотрудничества стран Европы и США с РФ невозможна стабильность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.