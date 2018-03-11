МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины.

"Вы что с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал президент в фильме "Путин", который выложили в соцсетях.

Ранее глава государства объяснил, почему принял решение о присоединении полуострова. "Когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо сложнее", — сказал Путин.

При этом президент признался, что не сомневался во введении санкций против России из-за Крыма. Вопрос был только в том, в какой форме это будет сделано, добавил Путин.

Власти России не раз заявляли, что жители Крыма сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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