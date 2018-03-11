В Госдуме Ярошу предложили захватить Воркуту, "где ему приготовили тюрьму"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств Леонид Калашников предложил экс-главе экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрию Ярошу попробовать захватить Воркуту, где ему уже приготовлена тюрьма.
"Чего Воронеж-то? Может Воркуту, например? Там и тюрьма ему приготовлена", — сказал Калашников РИА Новости.
По словам парламентария, время показало, что жители Крыма сделали правильный выбор. "В противном случае, его (регион — ред.) ждала бы такая судьба от таких отморозков",- подчеркнул он.
*Организация, запрещенная в России