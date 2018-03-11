Собянин отметил, что Путин стал "проще в общении"

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, президент России Владимир Путин стал более естественным и простым в общении.

Собянин отметил, что обычно с годами у власти человек становится менее восприимчивым к сигналам извне, у него притупляются адекватность и острота реакции. По словам мэра столицы, некоторые из его бывших коллег по Совету Федерации, которые руководили регионами по 20 лет, "бронзовели" на своих местах так, "что хоть завтра на пьедестал".

"С Путиным все наоборот. Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно", — написал Собянин на своем персональном сайте.