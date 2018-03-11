МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Молодежный парламент при Госдуме выступил в защиту Леонида Слуцкого, назвав обвинения в его адрес провокациями.

"Сегодня каждому из нас угрожает информационная опасность. С каждым днем мы всё чаще сталкиваемся с проявлениями так называемых гибридных войн", — говорится в письме председателя Молодежного парламента Марии Воропаевой, которое находится в распоряжении РИА Новости.

По ее словам, развязана настоящая интернет-травля. "Уверены, что все это направлено на дискредитацию Государственной Думы и лично председателя Вячеслава Володина", — добавила Воропаева.

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

В пятницу у здания Госдумы прошла серия одиночных пикетов, организованная Amnesty International. Активисты пикета требовали расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в отношении депутата от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Также на акции присутствовала Рустамова.

8 марта председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".