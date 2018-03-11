МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Молодежный парламент при Госдуме выступил в защиту Леонида Слуцкого, назвав обвинения в его адрес провокациями.
По ее словам, развязана настоящая интернет-травля. "Уверены, что все это направлено на дискредитацию Государственной Думы и лично председателя Вячеслава Володина", — добавила Воропаева.
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.
В пятницу у здания Госдумы прошла серия одиночных пикетов, организованная Amnesty International. Активисты пикета требовали расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты в отношении депутата от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. Также на акции присутствовала Рустамова.
8 марта председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий извинился в Facebook перед всеми женщинами, которым "невольно причинил любые переживания".