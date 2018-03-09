Завтра на том же месте, или Как не встретились Лавров и Тиллерсон

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Эфиопии не состоялась. И не состоялась она при странных обстоятельствах. Последний раз они виделись в декабре в Вене на полях СМИД ОБСЕ. С тех пор накопилось достаточно вопросов, достойных личного общения, однако с его организацией возникли непредвиденные сложности. Пока все выглядит так, что российская сторона предлагает место и время, а американцы находят разные предлоги, чтобы уклониться от этого, даже если министры находятся в один день в одной и той же гостинице.

Африка как предлог



Началось все на прошлой неделе, когда стало известно, что Лавров и Тиллерсон в одни и те же сроки планируют посетить Африку. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что американской стороне было направлено предложение о встрече в Эфиопии, хотя и оговорился, что на тот момент не было понятно, можно ли состыковать графики министров.

Дальше начались странности. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что никакого предложения ни в устной, ни в письменной форме они не получали. Посольство РФ в Вашингтоне в ответ на это обвинило госдеп в распространении дезинформации и заверило, что соответствующий запрос был направлен еще 2 марта.

"Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно", — так посольство охарактеризовало итоги своего общения с внешнеполитическим ведомством США за два дня до предполагаемой встречи, которая, как ожидалось, могла состояться 8 марта.

Утром 8 марта стало понятно, что в опубликованным графике Тиллерсона места встрече так и не нашлось.

Даже сам Лавров счел необходимым высказаться по поводу сложившейся ситуации. По его словам, он лично обсуждал с Тиллерсоном возможность новой встречи по телефону, сошлись на том, что как только будет известно, где они смогут пересечься, надо постараться встретиться.

"Когда выяснилось, что мы оба сегодня вечером будем в Аддис-Абебе, мы передали соответствующее предложение. Американцы сказали, что будут думать", — заявил глава российского МИД.

Ответ Тиллерсона прозвучал уже на пресс-конференции в Эфиопии. Из него следовало, что он только по пути в Эфиопию узнал, что российская сторона предлагает встретиться там. Тиллерсон признал, что "пару дней назад" еще был не в курсе, что его коллега будет в то же время в Эфиопии. Другими словами, пару дней он все-таки знал об этом. Не говоря категорично "нет" о планах встретиться, американский дипломат завершил ответ на вопрос расплывчатой фразой: "Мой график сверстан, так что если не получится (встретиться) здесь, то мы имеем возможность часто видеться в разных местах мира. У нас есть номера телефонов друг друга, и мы ими пользуемся".

И в завершение официальный представитель госдепа Хезер Науэрт на ежедневном брифинге опять заявила, что никакого предложения от российской стороны о встрече они не получали.

Отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать ситуацию со встречей в Эфиопии как то, что госдеп не считает ее своевременной, она предпочла напомнить статистику за прошлый год. По ее словам, Лавров и Тиллерсон встречались девять раз и только за последние три месяца говорили по телефону четыре раза.

Как ни старались журналисты добиться от нее хоть каких-то деталей, она отказалась добавить что-то по теме, переключившись на Сирию.

Как показал следующий день, Рекс Тиллерсон не нашел возможности пообщаться с Сергеем Лавровым, хотя остановились они в одной гостинице.

Третья попытка



Несостоявшаяся встреча не зря привлекла такое внимание СМИ. С начала года в двусторонних отношениях накопилось немало вопросов, при этом возможности обсудить их очно у министров были, однако ни одна из них не была реализована.

Первый раз — в январе в Нью-Йорке, когда Лавров принимал участие в заседаниях СБ ООН по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, а также по ситуации в Афганистане и Центральной Азии. Причем тогда о работе над организацией встречи сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.

Второй раз — в феврале, когда Тиллерсона ждали на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако вместо него приехал помощник президента США Герберт Макмастер.

Между тем, требует обсуждения обострение ситуации в сирийской Восточной Гуте, а также выполнения резолюции СБ ООН 2401 о прекращении огня. Стороны обвиняют друг друга в нарушении этого документа, а стабильная доставка гуманитарной помощи по-прежнему невозможна. Россия настаивает на том, что Вашингтон не предпринимает никаких усилий, чтобы повлиять на подконтрольные ему бандформирования в Восточной Гуте, при этом США обвиняют в нарушениях Дамаск, а также Россию и Иран.

Кроме того, в ближайшее время США могу ввести новые санкции в отношении России. Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера".

Не менее актуальна и тема КНДР. США в последнее время активизировали работу на этом направлении, но действуют, не привлекая к процессу традиционно имеющих влияние на Северную Корею Россию и Китай. Вашингтон ужесточил санкции против Пхеньяна, однако в четверг вечером стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу, на которую тот согласился.

Ну и традиционно актуальна тема урегулирования на востоке Украины. США недавно санкционировали продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin, что, по мнению российской стороны, может усугубить конфликт.

Таким образом, круг вопросов достаточно широк, а американская сторона избегает контактов на министерском уровне. С толку сбиты даже американские журналисты. Например, на сайте агентства Ассошиэйтед пресс еще до прибытия Лаврова в Эфиопию появилась статья, что министры не встретились. Впоследствии она была исправлена.