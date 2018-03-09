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Политика

Завтра на том же месте, или Как не встретились Лавров и Тиллерсон

Сюжет:
Главное за 9 марта 2018 года (8)
19:5809.03.2018
(обновлено: 20:31 09.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фотоМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с его американским коллегой Рексом Тиллерсоном в Эфиопии не состоялась. И не состоялась она при странных обстоятельствах. Последний раз они виделись в декабре в Вене на полях СМИД ОБСЕ. С тех пор накопилось достаточно вопросов, достойных личного общения, однако с его организацией возникли непредвиденные сложности. Пока все выглядит так, что российская сторона предлагает место и время, а американцы находят разные предлоги, чтобы уклониться от этого, даже если министры находятся в один день в одной и той же гостинице.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Встреча Лаврова с Тиллерсоном в Аддис-Абебе не состоялась, сообщил источник

Африка как предлог

Началось все на прошлой неделе, когда стало известно, что Лавров и Тиллерсон в одни и те же сроки планируют посетить Африку. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что американской стороне было направлено предложение о встрече в Эфиопии, хотя и оговорился, что на тот момент не было понятно, можно ли состыковать графики министров.

Дальше начались странности. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что никакого предложения ни в устной, ни в письменной форме они не получали. Посольство РФ в Вашингтоне в ответ на это обвинило госдеп в распространении дезинформации и заверило, что соответствующий запрос был направлен еще 2 марта.

"Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно", — так посольство охарактеризовало итоги своего общения с внешнеполитическим ведомством США за два дня до предполагаемой встречи, которая, как ожидалось, могла состояться 8 марта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Посольство России готово доказать, что запрашивало встречу с Тиллерсоном

Утром 8 марта стало понятно, что в опубликованным графике Тиллерсона места встрече так и не нашлось.

Даже сам Лавров счел необходимым высказаться по поводу сложившейся ситуации. По его словам, он лично обсуждал с Тиллерсоном возможность новой встречи по телефону, сошлись на том, что как только будет известно, где они смогут пересечься, надо постараться встретиться.

"Когда выяснилось, что мы оба сегодня вечером будем в Аддис-Абебе, мы передали соответствующее предложение. Американцы сказали, что будут думать", — заявил глава российского МИД.

Ответ Тиллерсона прозвучал уже на пресс-конференции в Эфиопии. Из него следовало, что он только по пути в Эфиопию узнал, что российская сторона предлагает встретиться там. Тиллерсон признал, что "пару дней назад" еще был не в курсе, что его коллега будет в то же время в Эфиопии. Другими словами, пару дней он все-таки знал об этом. Не говоря категорично "нет" о планах встретиться, американский дипломат завершил ответ на вопрос расплывчатой фразой: "Мой график сверстан, так что если не получится (встретиться) здесь, то мы имеем возможность часто видеться в разных местах мира. У нас есть номера телефонов друг друга, и мы ими пользуемся".

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Россия и США не могут согласовать встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии

И в завершение официальный представитель госдепа Хезер Науэрт на ежедневном брифинге опять заявила, что никакого предложения от российской стороны о встрече они не получали.

Отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать ситуацию со встречей в Эфиопии как то, что госдеп не считает ее своевременной, она предпочла напомнить статистику за прошлый год. По ее словам, Лавров и Тиллерсон встречались девять раз и только за последние три месяца говорили по телефону четыре раза.

Как ни старались журналисты добиться от нее хоть каких-то деталей, она отказалась добавить что-то по теме, переключившись на Сирию.

Как показал следующий день, Рекс Тиллерсон не нашел возможности пообщаться с Сергеем Лавровым, хотя остановились они в одной гостинице.

Третья попытка

Несостоявшаяся встреча не зря привлекла такое внимание СМИ. С начала года в двусторонних отношениях накопилось немало вопросов, при этом возможности обсудить их очно у министров были, однако ни одна из них не была реализована.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Мнение: США "тормозят" встречу Лаврова и Тиллерсона, но признаться не хотят

Первый раз — в январе в Нью-Йорке, когда Лавров принимал участие в заседаниях СБ ООН по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, а также по ситуации в Афганистане и Центральной Азии. Причем тогда о работе над организацией встречи сообщил посол США в РФ Джон Хантсман.

Второй раз — в феврале, когда Тиллерсона ждали на Мюнхенской конференции по безопасности. Однако вместо него приехал помощник президента США Герберт Макмастер.

Между тем, требует обсуждения обострение ситуации в сирийской Восточной Гуте, а также выполнения резолюции СБ ООН 2401 о прекращении огня. Стороны обвиняют друг друга в нарушении этого документа, а стабильная доставка гуманитарной помощи по-прежнему невозможна. Россия настаивает на том, что Вашингтон не предпринимает никаких усилий, чтобы повлиять на подконтрольные ему бандформирования в Восточной Гуте, при этом США обвиняют в нарушениях Дамаск, а также Россию и Иран.

Кроме того, в ближайшее время США могу ввести новые санкции в отношении России. Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что госдеп может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лавров заявил о накопившихся у России вопросах к действиям США в Сирии

Не менее актуальна и тема КНДР. США в последнее время активизировали работу на этом направлении, но действуют, не привлекая к процессу традиционно имеющих влияние на Северную Корею Россию и Китай. Вашингтон ужесточил санкции против Пхеньяна, однако в четверг вечером стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу, на которую тот согласился.

Ну и традиционно актуальна тема урегулирования на востоке Украины. США недавно санкционировали продажу Киеву противотанковых комплексов Javelin, что, по мнению российской стороны, может усугубить конфликт.

Таким образом, круг вопросов достаточно широк, а американская сторона избегает контактов на министерском уровне. С толку сбиты даже американские журналисты. Например, на сайте агентства Ассошиэйтед пресс еще до прибытия Лаврова в Эфиопию появилась статья, что министры не встретились. Впоследствии она была исправлена.

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Политика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сepreu _
Чему тут удивляться? США - самая лживая страна в настоящее время. Примеров нарушения договорённостей - пруд-пруди. Тут и вчерашние пошлины Трампа (ЕС обещали судиться, посмотрим), тут и пример наглой лжи американцами, который привёл президент в фильме "Миропорядок 2018", тут же то самое продвижение НАТО на восток.
У кого в мире может оставаться к США хоть толика доверия? Разве что у либералов-прозападников, но тех и самих уже никто всерьёз не воспринимает.
20:11
09.03.2018
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Александр Михайлов
Сергей Викторович! Хотите бесплатный совет как встретиться с американцем? Нет ничего проще! Слетайте в гости к Киму, договоритесь о поставках туда С-400 и упёртый янки сам будет все пороги оббивать для встречи. Ну или хотя бы намекните прессе что собираетесь туда с этой темой ))).
20:22
09.03.2018
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