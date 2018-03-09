Россия и Африканский союз усилят сотрудничество в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Россия и Африканский союз договорились активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом, говорится в совместном коммюнике по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом в Аддис-Абебе.

"Стороны договорились активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом, торговлей наркотиками и организованной преступностью путем обмена опытом, информацией и наращивания потенциала в рамках взаимодействия профильных ведомств", — сообщил МИД РФ, опубликовав на своем сайте коммюнике.

Кроме того, российская сторона подтвердила готовность предоставить соответствующим структурам Африканского союза список иностранных террористов, который поможет государствам-членам Африканского союза в борьбе с терроризмом.

Лавров также выразил заинтересованность России в получении статуса наблюдателя в Африканской организации полицейского сотрудничества (АФРИПОЛ).