Тиллерсон не исключил встречи с Лавровым в Эфиопии

ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил возможности провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Эфиопии, но признал, что в графике ее нет.

"Что касается встречи с министром иностранных дел (России) Лавровым, я уже потерял счет нашим встречам в прошлом году. Поэтому любое предположение о том, что мы отказываемся от дипломатических контактов – это просто настоящая глупость… Я еще пару дней назад был не в курсе того, что министр иностранных дел Лавров будет здесь в это же время. Я до моего вылета сюда был не в курсе желания организовать встречу. Мой график сверстан, так что если не получится (встретиться) здесь, то мы имеем возможность часто видеться в разных местах мира. И у нас есть номера телефонов друг друга, и мы ими пользуемся", сказал Тиллерсон журналистам в Аддис-Абебе, его слова приводит пресс-служба госдепартамента США.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что американская сторона не получала "никакого приглашения или звонка" об организации встречи. Между тем, посольство РФ в США сообщило, что запрос о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном был направлен еще 2 марта.

По словам Лаврова, Тиллерсон сам предлагал найти удобное время и место для встречи, после того как не состоялась встреча в Нью-Йорке на полях заседания СБ ООН, и соответствующее предложение было передано, когда стало известно, что их графики пересекаются в Эфиопии.

Глава МИД РФ в данный момент совершает турне по ряду стран Африки, на предстоящей неделе он посетит в том числе Эфиопию. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершает свою первую поездку в Африку 6-13 марта.