Лавров сообщил, что передал президенту Зимбабве послание Путина

ХАРАРЕ, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передал президенту Зимбабве послание Владимира Путина, в котором российский лидер выразил поддержку усилиям Эммерсона Мнангагвы по стабилизации политической обстановки в стране.

"Что касается тех посланий, которые от имени президента Путина мы сегодня передали президенту Мнангагве, то, прежде всего, это выражение поддержки в усилиях руководителя Зимбабве по стабилизации внутриполитической обстановки, по консолидации общества и по развитию всестороннего сотрудничества с теми странами, которые готовы помогать Зимбабве в решении стоящих перед этой страной целей", — сказал Лавров.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF). Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов в 2018 году.