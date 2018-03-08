Собчак провела пикет около Госдумы с требованием отставки Слуцкого

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак провела одиночный пикет с требованием отставки депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого.

Ранее пресс-служба предвыборного штаба Ксении Собчак сообщила о ее обращении в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить информацию о домогательствах со стороны Слуцкого.

У стен Госдумы кандидат в президенты России стояла с плакатом, на котором было написано: "Депутаты! Мы вас не хотим!"

Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки отметили, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные документы рассмотрят после 18 марта.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.