Лавров опроверг заявления Госдепа о встрече с Тиллерсоном

ХАРАРЕ, 8 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госдепа о том, что РФ и США не обсуждали возможность его встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в столице Эфиопии.

"Я не хотел на эту тему высказываться, но узнал, что вчера американцы заявили, что никакого обсуждения возможности нашей встречи в Аддис-Абебе между мной и Рексом Тиллерсоном не было. Поскольку они сочли возможным такое заявление сделать, хочу сказать, что это неправда", — отметил Лавров на брифинге после встречи с президентом Зимбабве.

По словам Лаврова, Тиллерсон сам предлагал найти удобное время и место для встречи, после того как не состоялась встреча в Нью-Йорке "на полях" заседания СБ ООН.

"Тиллерсон туда прибыть не смог. А через три дня, когда я уже вернулся в Москву, Рекс Тиллерсон мне позвонил и сказал: "Надо бы повидаться, давай придумаем удобное для нас обоих время и место"… Тогда мы расстались на том, что как только у нас будет понимание, что мы где-то можем оказаться примерно в одно и то же время, мы постараемся встретиться. Когда выяснилось, что мы оба будем в Аддис-Абебе, мы передали соответствующее предложение, американцы сказали, что будут думать", — добавил российский министр.