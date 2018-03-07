Путин рассказал, как принимаются решения, в том числе по внешней политике

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как принимаются решения, в том числе по вопросам внешней политики.

"Это такая сакральная вещь. Как везде так бывает, есть люди разных взглядов в нашей команде, разные подходы, разные предложения звучат. Бывают случаи, когда полное единство. Так было во время крымских событий, но есть и другие ситуации. Но чаще всего происходит дискуссия, обмен мнениями, но мне приходится принимать решение, как иначе. Бремя или не бремя — это ответственность", — рассказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", отвечая на вопрос, как принимаются решения по внешней политике.

По его словам, потом все работают одной командой на то, чтобы это решение было реализовано.