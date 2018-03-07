Президент РФ Владимир Путин во время встречи с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. 7 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с женщинами-предпринимателями на Самарском булочно-кондитерском комбинате. 7 марта 2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются повесить на Западе.

В интервью для документального фильма "Миропорядок 2018" главу государства спросили, каково это — быть главным мировым злодеем.

"Спросите у злодеев. Это мнение западных источников, и то не всех", — отреагировал Путин.

При этом он отрицательно ответил на вопрос, задевают ли его эмоционально такие высказывания.

"Нет, я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и ее народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что подобные разговоры не отвлекают его от задач, которые он считает "первостепенными для своей страны".