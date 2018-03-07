МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются повесить на Западе.
"Спросите у злодеев. Это мнение западных источников, и то не всех", — отреагировал Путин.
При этом он отрицательно ответил на вопрос, задевают ли его эмоционально такие высказывания.
"Нет, я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и ее народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует", — сказал президент.
Путин подчеркнул, что подобные разговоры не отвлекают его от задач, которые он считает "первостепенными для своей страны".