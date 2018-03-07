Путин о присоединении Крыма: мы должны были действовать

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя присоединение Крыма к РФ и последующее введение антироссийских санкций, заявил, что, возможно, Москву сознательно подвели к такой черте, оказавшись на которой она должна была действовать.

"Мне иногда кажется, что, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало конечно кто ожидал, что мы будем действовать так быстро так решительно, если не сказать дерзко", — сказал Путин в новом документальном фильме "Миропорядок 2018".

Фильм основан на нескольких эксклюзивных интервью президента РФ журналисту Владимиру Соловьеву.