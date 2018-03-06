В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Эрдогана

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Турции выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии", — говорится в сообщении.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.