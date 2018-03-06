В Госдуме предложили организовать курсы первой помощи

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил РИА Новости, что курсы обучения навыкам первой помощи для населения можно организовать, опираясь на опыт создания программ диспансеризации.

"Где можно организовать курсы обучения навыкам первой помощи? Да где угодно. Формы взаимодействия могут быть самые разные. Есть же программы общей диспансеризации, которые проводит Минздрав. Точно так же можно разработать программы повышения медицинской грамотности населения", — заявил РИА Новости депутат.

По его мнению, важное значение также имеет доступность средств оказания первой помощи.

"Немаловажно также, чтобы средства для оказания первой помощи были доступны — те же дефибрилляторы или аптечки первой помощи. Буду двумя руками голосовать за поправку, законодательно закрепляющую установку дефибрилляторов на общественном транспорте, а также в учреждениях с массовым скоплением людей, таких как школы, магазины, вокзалы", — подчеркнул замглавы комитета.

Он также полагает, что обучение навыкам первой помощи необходимо начинать в школе.

"Мое твердое убеждение — начинать обучение навыкам первой помощи необходимо со школы. Все это, как говорится, хорошо забытое старое, несправедливо и неправильно отвергнутое. Необходимо вернуть в школы полезные, конкретные знания и умения, которые пригодятся детям в жизни", — сказал парламентарий.