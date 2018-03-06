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Политика

Жириновский рассказал, каким видит будущее России

18:1106.03.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВладимир Жириновский перед началом встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018Владимир Жириновский перед началом встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не исключил существенного изменения российской политической системы к следующим президентским выборам (2024): президентский пост станет малозначительным или будет упразднен, основные полномочия сосредоточатся в руках неизбираемого главы Госсовета, а все партии будут либо собраны в рамках двух примерно равных по силе, либо закрыты.

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"Не исключено, что к 2024 году система государственного устройства в России будет изменена. Должность президента будет или вовсе упразднена, или будут заметно сокращены ее функции. Основные полномочия при этом перейдут к неизбираемому главе Госсовета. Кроме него в этом органе будут заседать (примерно) 100 человек. Это бывшие президенты, премьер-министры, губернаторы, парламентарии с наибольшим политическим весом", — написал Жириновский в Telegram.

Более того, по мнению политика, глава Госсовета может также возглавить межпарламентскую ассамблею СНГ.

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"Такая модель отчасти будет похожа на иранскую. Есть избираемый президент, правительство, парламент, которые будут ротироваться и обновляться, но все решения будет утверждать высший совет. В случае с Ираном – это Духовный совет, у нас это светский орган – Госсовет. Это будет страховкой от того, чтобы во власть не прорвался какой-то радикал", — считает он.

По мнению Жириновского, такая конструкция может быть укреплена политически. "Одна партия, скорее всего, нынешняя "Единая Россия", может провести ребрендинг, став Консервативной партией России (КПР), а все остальные партии будут принудительно собраны в одну, условно, Социал-демократическую партию (СДП). Все, кто откажется от слияния, будут упразднены. При этом обе партии должны получить абсолютно равный вес", — написал лидер ЛДПР.

В парламенте, полагает политик, кресла будут распределены примерно поровну, партии будут сменяться в незначительном лидерстве после каждых выборов. Кроме того, все посты во власти поочередно будут "передаваться то одной, то другой партии, включая президента, премьер-министра и глав прочих ведомств", — прогнозирует Жириновский.

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"Система власти должна быть дополнительно укреплена за счет усиления политического веса институтов. Здесь, как и в случае в с партиями, может быть перенят американский опыт. Если одна из ветвей власти начинает шалить – другая ее тут же блокирует. То есть, например, Верховный суд должен стать мощным политическим игроком. Парламент сможет блокировать правительство и президента и наоборот – президент ветировать решения парламента", — заключил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Гарик Гаспарян
Согласен с Жириновским. России нужна похожая политическая модель как в США, чтобы власть зависела не от одного человека а от целой системы. Как раз 2 партии, одна более консервативна, другая менее но в целом политика меняться не будет и никаких революций и смены политического курса не будет. Таким образом Россия сможет в долгосрочной перспективе вести свою политику без угрозы смены курса.
18:20
06.03.2018
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