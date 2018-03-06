Трутнев обвинил Минфин и Минтранс в саботаже президентских указов

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев обвинил министерства финансов и транспорта в невыполнении указов главы государства.

Трутнев заявил, что попросит председателя правительства Дмитрия Медведева "собрать федеральные органы исполнительной власти", чтобы обсудить эту тему.

"Поручения президента должны быть выполнены. И объяснения Минтранса и Минфина сегодня, что деньги вроде бы есть, но они расписаны на другие цели, — это прямой саботаж и прямое неуважение позиции президента России. Ведомства должны исполнить поручения президента", — заявил журналистам Трутнев.

Вице-премьер добавил, что доложит Владимиру Путину о результатах заседания рабочей группы, контролирующей выполнение его поручений.

Также сегодня Трутнев поручил Минвостокразвития разработать план по дальнейшему развитию Дальневосточного федерального округа. По его словам, необходимо значительно повысить качество управления в регионах, а также добиться снижения административного давления на бизнес.

"Если мы сегодня говорим, что давление на бизнес на Дальнем Востоке в два с половиной раза превышает общероссийские показатели, значит, снизить нам его надо минимум в три раза. Мы должны научиться решать задачи развития больших проектов, транспортных коридоров — Северного морского пути, "Приморья-1", "Приморья-2", — сказал он.

Также Трутнев призвал усовершенствовать закон о предоставлении "дальневосточного гектара", чтобы "им могли воспользоваться как можно больше людей".