Путин рассказал об укреплении института местного самоуправления

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Межрегионального форума Всероссийского совета местного самоуправления и отметил, что государство уделяет приоритетное внимание укреплению института местного самоуправления, сообщается на сайте Кремля.

"Отмечу, государство уделяет приоритетное внимание укреплению института местного самоуправления, повышению его эффективности и ресурсных возможностей, обеспечению высоких стандартов качества жизни людей. Успешное решение этих задач напрямую зависит от работников муниципалитетов, их знаний и профессионализма", — говорится в приветствии.

По словам президента, необходимо, чтобы в местную власть приходили грамотные, компетентные специалисты, умеющие выстраивать открытый, доверительный диалог с жителями, действовать в их интересах.

Путин также отметил важность поддержки общественных, культурных, деловых инициатив граждан, их вовлечения в реализацию программ по обустройству территорий, формированию комфортной среды для жизни. Он призвал шире использовать лучшие отечественные и зарубежные практики.

Глава государства выразил уверенность в том, что форум пройдет в творческом, созидательном ключе, а его рекомендации – обязательно будут востребованы, воплотятся в реальные дела и начинания.