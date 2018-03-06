Тулеев рассказал, как тяжело было уходить работать в политику

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, что плакал, когда его избрали депутатом областного Совета народных депутатов в 1990 году, потому что не хотел уходить из железнодорожной отрасли.

Тулеев в 1988-1990 годах работал начальником Кемеровской железной дороги, одной из крупнейших в СССР. В марте 1990 года избран депутатом Кемеровского областного Совета народных депутатов, затем его председателем.

"Вся жизнь с дорогой связана, а я на железной дороге более 20 лет проработал. На Кемеровской дороге под моим началом было 70 тысяч человек, плюс члены их семей. Это же было государство в государстве. У тебя не только станции, пути, тоннели, мосты, а железнодорожные школы, садики, больницы", — рассказал Тулеев.

"Потом, когда избирали депутатом областного совета, я плакал и не хотел. Представляете, я железнодорожный генерал, в форме, я гордился этим. А когда меня заставили идти в политику, я кому только не писал, господи вразуми! Когда ты привык к дисциплине, организованности, четкому ритму, графику, а приходишь в эту неразбериху, болтовню, склоки… Год, наверное, я шатался. Просыпался: как поезда прошли? А потом думал: какие поезда, ты же депутат", — рассказал он.

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