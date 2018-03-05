Исследование показало, сколько россиян смотрели послание Путина

Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин перед началом выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Телевизионную трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в среднем посмотрели почти 4,5 миллиона совершеннолетних россиян, сообщает исследовательская компания Mediascope.

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Работа с молодежью

Улучшение жилищных условий и модернизация городов

Здравоохранение

Оружие

Развитие науки и повышение качества образования

Другое Результаты 14.7% Повышение пенсий

3.7% Работа с молодежью

13.1% Улучшение жилищных условий и модернизация городов

12.6% Здравоохранение

29.3% Оружие

19.4% Развитие науки и повышение качества образования

7.2% Другое Все опросы Голосовать

По данным компании, среднее количество человек, смотревших трансляцию 1 марта, составило 4 миллиона 460 тысяч 713 человек.

В 2012 году аналогичная аудитория телетрансляции послания составляла 3 392 699 россиян старше 18 лет. Рекордную телеаудиторию (почти 6 миллионов миллионов совершеннолетних жителей России) собрало послание в 2014 году. Тогда прямую трансляцию обращения президента к парламенту вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24".

Путин 1 марта озвучил ежегодное послание Федеральному Собранию. В этот раз оно продлилось рекордные 1 час 57 минут, изначально планировалось, что речь президента займет лишь 40 минут. Глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонного комплекса. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.

Прямую трансляцию послания президента вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24" и "МИР".