Исследование показало, сколько россиян смотрели послание Путина

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Телевизионную трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в среднем посмотрели почти 4,5 миллиона совершеннолетних россиян, сообщает исследовательская компания Mediascope.
14.7%Повышение пенсий
3.7%Работа с молодежью
13.1%Улучшение жилищных условий и модернизация городов
12.6%Здравоохранение
29.3%Оружие
19.4%Развитие науки и повышение качества образования
7.2%Другое
В 2012 году аналогичная аудитория телетрансляции послания составляла 3 392 699 россиян старше 18 лет. Рекордную телеаудиторию (почти 6 миллионов миллионов совершеннолетних жителей России) собрало послание в 2014 году. Тогда прямую трансляцию обращения президента к парламенту вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24".
Путин 1 марта озвучил ежегодное послание Федеральному Собранию. В этот раз оно продлилось рекордные 1 час 57 минут, изначально планировалось, что речь президента займет лишь 40 минут. Глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонного комплекса. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.
Прямую трансляцию послания президента вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24" и "МИР".