Гендиректор угольной компании "Колмар" стал заместителем Тулеева

КЕМЕРОВО, 5 мар — РИА Новости. Генеральный директор угледобывающей компании "Колмар" Сергей Цивилев назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по промышленности, транспорту и потребительскому рынку, сообщили РИА Новости в региональной администрации.
Как уточнили в областной администрации, в 1983 году Цивилев с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей", квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России.
Должность вице-губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и предпринимательству была вакантной почти год. Отставку предыдущего заместителя по этой сфере Екатерины Кутылкиной глава региона принял 31 марта 2017 года. По данным обладминистрации, она ушла из-за перехода на другую работу.