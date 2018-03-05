Гендиректор угольной компании "Колмар" стал заместителем Тулеева

КЕМЕРОВО, 5 мар — РИА Новости. Генеральный директор угледобывающей компании "Колмар" Сергей Цивилев назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева по промышленности, транспорту и потребительскому рынку, сообщили РИА Новости в региональной администрации.

© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Греф ожидает более активных реформ в России после выборов президента "На должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку назначен Сергей Цивилев. Он родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области. С 2014 по 2018 год — генеральный директор ООО "Управляющая компания "Колмар", — информируют областные власти.

Как уточнили в областной администрации, в 1983 году Цивилев с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова по специальности "Вооружение кораблей", квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит", квалификация экономист. С 1995 по 1996 годы руководил службой безопасности в филиале петербургского банка "Аэрофлот". С 1997 по 2013 года занимал должность генерального директора юридической фирмы "Нортэк" в Санкт-Петербурге. После этого возглавил компанию "Колмар" — крупный холдинг, объединяющий промышленные предприятия по добыче и переработке коксующихся углей на территории Якутии.

Должность вице-губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и предпринимательству была вакантной почти год. Отставку предыдущего заместителя по этой сфере Екатерины Кутылкиной глава региона принял 31 марта 2017 года. По данным обладминистрации, она ушла из-за перехода на другую работу.