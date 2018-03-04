Спикер Госдумы рассказал о ходе реализации послания Путина

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Законодательную часть для реализации послания президента Федеральному собранию РФ нужно подготовить в течение 2018 года, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В законодательной части нам нужно все будет сделать в течение текущего года",- сказал Володин в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы по ряду направлений, причем таких важных, уже подготовились и провели парламентские слушания, создали экспертные советы. Речь идет о цифровой экономике, речь идет о диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, жилищной политике, строительстве жилья и защиты прав дольщиков. Вот по этим по всем вопросам мы исходили из того, что ранее президент говорил о приоритетности этих направлений и начали работу, что называется, заранее", — сказал он.
Он также отметил, что в своем послании президент обратился сначала к гражданам России, а затем уже к членам Федерального собрания РФ и депутатам Государственной Думы.