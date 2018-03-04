Спикер Госдумы рассказал о ходе реализации послания Путина

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Законодательную часть для реализации послания президента Федеральному собранию РФ нужно подготовить в течение 2018 года, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Глава государства 1 марта выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ, в котором высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонного комплекса.

"В законодательной части нам нужно все будет сделать в течение текущего года",- сказал Володин в воскресенье в эфире телеканала "Россия 24".

Председатель Госдумы отметил, что в ближайший год парламентариям предстоит принять большой объем законопроектов в рамках законодательного обеспечения послания президента РФ.

"Мы по ряду направлений, причем таких важных, уже подготовились и провели парламентские слушания, создали экспертные советы. Речь идет о цифровой экономике, речь идет о диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, жилищной политике, строительстве жилья и защиты прав дольщиков. Вот по этим по всем вопросам мы исходили из того, что ранее президент говорил о приоритетности этих направлений и начали работу, что называется, заранее", — сказал он.

"Президент подчеркнул, что это должно быть современное законодательство, гибкое, опережающее где-то время. Потому что только за счет этого мы сможем сконцентрировать в нашей стране те прорывные технологии, о которых речь шла", — добавил Володин.

Он также отметил, что в своем послании президент обратился сначала к гражданам России, а затем уже к членам Федерального собрания РФ и депутатам Государственной Думы.