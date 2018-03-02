Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал СССР

КАЛИНИНГРАД, 2 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы предотвратить развал Советского Союза, но не хотел бы жить в другую историческую эпоху, потому что его предки были крепостными крестьянами, а сам он — глава государства.

"Развал Советского Союза", — сказал Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта, отвечая на вопрос о том, какое произошедшее в России событие он бы хотел изменить.

При этом он признался, что не хотел бы жить в другом историческом периоде. "Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я — президент", — отметил президент.