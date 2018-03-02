Володин считает послание Путина программой развития России на 10-15 лет

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стратегическим документом и программой развития страны на ближайшие 10-15 лет.

В четверг, 1 марта Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. В этот раз оно продлилось рекордные 1 час 57 минут. При этом изначально планировалось, что речь президента займет лишь 40 минут. Глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонного комплекса. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия. При этом Путин заявил, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения.

"Думаю, что послание носит стратегический характер, и оно точно уходит за время одного президентского срока… Очень много задач, которые можно реализовать не менее чем за 10 лет, и эти задачи также озвучены и обоснованы сроки их реализации", — заявил Володин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам спикера Госдумы, президент в послании озвучил свое видение развития РФ и ее экономики, а также повышения благосостояния россиян. Володин отметил, что реализация послания требует опоры на знания, технологии и компетенции. "Это, пожалуй, программа развития нашей страны на 10-15 лет точно", — сказал председатель нижней палаты парламента.