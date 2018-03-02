МИД пригрозил США созданием спецмест для американских журналистов

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. МИД России сделает специальные места для американских журналистов на брифингах, если Госдепартамент США будет отказывать журналистам в доступе к информации на основе их национальной принадлежности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Американские журналисты в четверг вступились за российских коллег на брифинге Госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хизер Науэрт обвинила их в работе на правительство России и отказалась отвечать на заданный вопрос.

"Если Госдепартамент еще раз посмеет назвать наших журналистов, которые присутствуют на брифинге, журналистами из России и на этом основании перестать с ними общаться, мы реализуем то, что обещали: мы сделаем специальные места для журналистов из США. Это поведение недопустимо", — сказала Захарова.

Она уточнила, что такую систему введут в пресс-центре МИД, на брифингах и пресс-конференциях. "Специально отведенные места, чтобы уже ваши журналисты почувствовали, что это такое", — подчеркнула она.

Официальный представитель МИД отметила, что нельзя делить корреспондентов по странам и национальностям. "Это журналисты, которые выполняют свою работу. Да, они, конечно, имеют национальную принадлежность. Они, конечно, приехали из России. Но на основе принадлежности к стране вы не имеете права отказывать им в доступе к информации", — сказала Захарова.

Вместе с тем она выразила благодарность американским журналистам, которые отстояли право российских коллег на равное к себе отношение.