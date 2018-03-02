В Кремле рассказали о стратегии России из-за развертывания американских ПРО

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, разработанные РФ новые вооружения гарантированно обеспечат поддержание паритета в интересах стабильности во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.

Пресс-секретарь президента отметил, что в 2004-2005 годах, как отмечал глава государства Владимир Путин, Москва старательно предостерегала Соединенные Штаты от развертывания ПРО, указывая, что РФ вынуждена будет идти по пути восстановления паритета.

"И вот как раз то, о чем вчера говорил президент, — это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире, стабильности. Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается. Путин отметил, если вы обратили внимание, причем он начал говорить об этом еще в 2003-2005 годах: Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он сообщил, что ответ в данном случае будет асимметричным.

"Речь идет об асимметричном ответе, о разработке ударных систем, которые способны преодолеть любые системы противоракетной обороны и которые будут несоизмеримо дешевле по разработке и в серийном изготовлении", — сказал Песков.