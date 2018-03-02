В Кремле рассказали о стратегии России из-за развертывания американских ПРО

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, разработанные РФ новые вооружения гарантированно обеспечат поддержание паритета в интересах стабильности во всем мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу журналистам.
"И вот как раз то, о чем вчера говорил президент, — это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире, стабильности. Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается. Путин отметил, если вы обратили внимание, причем он начал говорить об этом еще в 2003-2005 годах: Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Он сообщил, что ответ в данном случае будет асимметричным.
"Речь идет об асимметричном ответе, о разработке ударных систем, которые способны преодолеть любые системы противоракетной обороны и которые будут несоизмеримо дешевле по разработке и в серийном изготовлении", — сказал Песков.