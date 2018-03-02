Более миллиона москвичей старше 18 лет смотрели послание Путина

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Телевизионную трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в среднем посмотрели более 1 миллиона совершеннолетних москвичей (1 043 979 человек), такие предварительные данные по Москве предоставила РИА Новости исследовательская компания Mediascope.

Какая тема из послания президента для вас самая важная? Повышение пенсий

Работа с молодежью

Улучшение жилищных условий и модернизация городов

Здравоохранение

Оружие

Развитие науки и повышение качества образования

Другое Результаты 15.4% Повышение пенсий

3.6% Работа с молодежью

13.6% Улучшение жилищных условий и модернизация городов

12.7% Здравоохранение

27.7% Оружие

19.7% Развитие науки и повышение качества образования

7.3% Другое Все опросы Голосовать

В четверг, 1 марта Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. В этот раз оно продлилось рекордные 1 час 57 минут. При этом изначально планировалось, что речь президента займет лишь 40 минут. Глава государства высказался по широкому спектру вопросов — от образования и медицины до инфраструктуры и оборонного комплекса. В выступлении президента впервые использовался мультимедийный формат: на экранах присутствующим продемонстрировали испытания новейшего российского оружия.

Прямую трансляцию послания президента вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Москва 24" и "МИР".

Для сравнения — в 2012 году аудитория телетрансляции послания (среднее количество человек, смотревших программу) составляла 625,505 тысячи москвичей старше 18 лет. Рекордную телеаудиторию (почти 1,304 миллиона совершеннолетних жителей Москвы) собрало послание в 2014 году. Тогда прямую трансляцию обращения президента к парламенту вели Первый канал, "Россия 1" и "Россия 24".