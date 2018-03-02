МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заявления о том, что в распоряжении Вашингтона есть средства борьбы с российским гиперзвуковым оружием, выглядят странно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон должен развивать систему орбитальных радаров для противостояния сверхзвуковому оружию. Для этого он призвал выделить "всего" несколько миллиардов долларов.
Генерал заверил, что США давно располагают необходимыми для этого проекта технологиями.
Новейшее российское оружие
Также он рассказал о создании системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.
По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.