В Госдуме ответили на заявление Пентагона о защите от российского оружия

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Заявления о том, что в распоряжении Вашингтона есть средства борьбы с российским гиперзвуковым оружием, выглядят странно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Если бы они готовились к тем видам вооружения, которые были вчера представлены, они бы не тратили такие деньги на развертывание системы ПРО, которая предназначена для совершенно других систем вооружения", — сказал РИА Новости парламентарий.

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон должен развивать систему орбитальных радаров для противостояния сверхзвуковому оружию. Для этого он призвал выделить "всего" несколько миллиардов долларов.

Генерал заверил, что США давно располагают необходимыми для этого проекта технологиями.

Новейшее российское оружие

Накануне Владимир Путин в послании к парламенту представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках, крылатой ракете с ядерной энергоустановкой, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Также он рассказал о создании системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

По мнению экспертов, появление такого оружия сделает бесполезной всю американскую систему ПРО.