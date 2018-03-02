Новейшее оружие - ответ на ПРО США у границ России, заявили в Госдуме

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Разработка новейших систем вооружения, о которых рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в четверг, является ответом на размещение систем ПРО США вблизи наших границ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Путин, оглашая послание парламенту, рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение РФ. Президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей". По его словам, Россия также начала разработку особых стратегических вооружений, не использующих баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимых для систем противоракетной обороны. В послании Путин продемонстрировал кадры испытаний ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, показал действие российской ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат".

"Разработка новейших видов вооружений РФ — это закономерный ответ на политику Вашингтона по размещению систем ПРО вблизи наших границ, о чем вчера и говорил во время послания президент Владимир Путин," — приводит слова Слуцкого его пресс-служба.