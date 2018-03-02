Путин назвал риторику о "новой холодной войне" пропагандистской

ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC назвал риторику о "новой холодной войне" пропагандисткой, по его оценке, гонка вооружений началась с выходом США из соглашения по ПРО.

"Я думаю, что те, кто говорят, что началась новая холодная война, в действительности не аналитики, они занимаются пропагандой", — сказал Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал телеканал.

По словам президента РФ, "гонка вооружений началась в тот момент, когда США приняли решение выйти из соглашения о противоракетной обороне".