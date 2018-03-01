Медведев призвал правительство работать над задачами, озвученными Путиным

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил членам кабинета министров приступить к проработке задач, поставленных в послании президента РФ к Федеральному собранию.

"Правительству и в настоящий период необходимо активно работать, чтобы начать реализацию послания. В ближайшее время будут сформулированы поручения президента, так как это обычно и делается. В любом случае прошу всех членов правительства – и вице-премьеров, и министров, и руководителей агентств и служб, которые входят в структуру правительства, уже приступить к предметной проработке всех поставленных задач, соответствующим образом настроить коллег. Совершенно понятно, что работы будет очень много", — сказал Медведев, выступая на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что основная часть послания президента адресована к органам исполнительной власти.

"Речь идет и о создании условий для стабильного развития нашей страны, поддержания этих условий, потому что макроэкономические условия, о чем в послании говорилось, действительно благоприятные сейчас, и о решении новейших технологических задач, которые стоят перед страной, о преодолении инфраструктурных ограничений, поддержке предпринимательства, повышения нашей общей конкурентоспособности", — сказал премьер.