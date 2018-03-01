Совет ГД не пойдет на смену главы комитета из-за обвинений в адрес Слуцкого

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Совет Госдумы не рассматривает вопрос о смене главы думского комитета по международным делам в связи с обвинениями Леонида Слуцкого, "никогда не это не пойдём", заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев РИА Новости.

"Ни в коем случае. Даже близко нет. Полный бред. Никогда на это не пойдём", — сказал Лебедев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Слуцком.

На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство нижней палаты разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.