Путин назвал растущую мощь России гарантией мира

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Растущая военная мощь России гарантирует сохранение мира на планете, поскольку сохраняет баланс сил, заявил президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

"Считаю необходимым подчеркнуть, это очень важно: растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире", — сказал Путин.