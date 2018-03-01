Путин заявил, что Россия никому не угрожает

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на растущую военную мощь, сказал президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять, у нас у самих все есть", — сказал Путин.

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